، محافظ بحرة يدشن مبادرة إدارة المساجد "حب وطننا والولاء لولاة أمرنا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة

رعى محافظ بحرة خالد بن حمود البقمي، الثلاثاء، حفل إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، لمبادرة "حب وطننا والولاء لولاة أمرنا.. عبادة نتقرب بها لربنا".

وتهدف المبادرة إلى تأكيد الأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتعزيز دور المسجد وترسيخ الشعور بالمسؤولية والمواطنة.

كما تهدف إلى تحصين الشباب من الفكر المتطرف والمنهج الخفي، وهي كذلك تبرز دور الدعاة والعلماء والخطباء في توعية المجتمع، بالإضافة إلى تفنيد الشبه والرد عليها من الكتاب والسنة.

وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بحرة، عطا الله محيل العتيبي؛ أن هذه المبادرة المباركة تأتي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.