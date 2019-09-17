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علمت "الخليج 365" من مصادرها أن عمليات "911" بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغاً، اليوم، عند الساعة ١٠:٣٩ صباحاً من مواطن عن إطلاق نار بداخل المحكمة الشرعية برنية بمنطقة مكة المكرمة نجم عنه حالة إصابة.
وتم إرسال الدورية للموقع، فيما تحفظت الجهات الأمنية على الجاني، ونُقِل المصاب إلى مستشفى رنية.
وتشير المعلومات إلى أن حالة المصاب مستقرة نتيجة إطلاق النار عليه وجميعهم سعوديون.
وأضافت المصادر أن سبب الواقعة لم يتضح حتى الوقت الحالي.
"الخليج 365" ستوافيكم بالمزيد حال توافره.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 06:37 PM
التحفظ على الجاني ونقل المجني عليه للمستشفى
علمت "الخليج 365" من مصادرها أن عمليات "911" بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغاً، اليوم، عند الساعة ١٠:٣٩ صباحاً من مواطن عن إطلاق نار بداخل المحكمة الشرعية برنية بمنطقة مكة المكرمة نجم عنه حالة إصابة.
وتم إرسال الدورية للموقع، فيما تحفظت الجهات الأمنية على الجاني، ونُقِل المصاب إلى مستشفى رنية.
وتشير المعلومات إلى أن حالة المصاب مستقرة نتيجة إطلاق النار عليه وجميعهم سعوديون.
وأضافت المصادر أن سبب الواقعة لم يتضح حتى الوقت الحالي.
"الخليج 365" ستوافيكم بالمزيد حال توافره.
، إطلاق نار داخل محكمة رنية.. والجهات الأمنية تباشر ،
المصدر : الخليج 365
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