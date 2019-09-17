، "بن سعيّد" و"القروي" لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية ،

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية، والتي أشارت إلى تقدم المرشح المستقل قيس بن سعيد وحصوله على أعلى الأصوات وخوض جولة إعادة مع المرشح نبيل القروي، عن حزب "قلب تونس".
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، إن "قيس سعيد على 18.4 من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 15.58%، وعبدالفتاح مورو مرشح حزب النهضة، على 12.8%، من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
فيما حصل وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي على 10.7 % من الأصوات، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 7.4 % من الأصوات، كما حصل الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على 3% من الأصوات.
وأضافت الهيئة أنه "ستكون جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية بين قيس سعيد ونبيل القروي".
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، إن "التأخير في الإعلان الرسمي، يعود إلى أن الأمر دقيق، ويتطلب استكمال المطابقة الخاصة بمحاضر التصويت".
ونظرت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، في بعض الخروقات الانتخابية التي قام بها عدد من المرشحين، والتي قالت إن بعضها يرتقي لجرائم انتخابية، قبل أن تحسم النظر في هذه القضايا وتعلن النتائج النهائية.
"بن سعيّد" و"القروي" لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-17
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية، والتي أشارت إلى تقدم المرشح المستقل قيس بن سعيد وحصوله على أعلى الأصوات وخوض جولة إعادة مع المرشح نبيل القروي، عن حزب "قلب تونس".
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، إن "قيس سعيد على 18.4 من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 15.58%، وعبدالفتاح مورو مرشح حزب النهضة، على 12.8%، من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
فيما حصل وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي على 10.7 % من الأصوات، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 7.4 % من الأصوات، كما حصل الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على 3% من الأصوات.
وأضافت الهيئة أنه "ستكون جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية بين قيس سعيد ونبيل القروي".
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، إن "التأخير في الإعلان الرسمي، يعود إلى أن الأمر دقيق، ويتطلب استكمال المطابقة الخاصة بمحاضر التصويت".
ونظرت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، في بعض الخروقات الانتخابية التي قام بها عدد من المرشحين، والتي قالت إن بعضها يرتقي لجرائم انتخابية، قبل أن تحسم النظر في هذه القضايا وتعلن النتائج النهائية.
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
06:16 PM
"مورو" ثالثاً و"الزبيدي" رابعاً
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية، والتي أشارت إلى تقدم المرشح المستقل قيس بن سعيد وحصوله على أعلى الأصوات وخوض جولة إعادة مع المرشح نبيل القروي، عن حزب "قلب تونس".
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، إن "قيس سعيد على 18.4 من أصوات الناخبين، فيما حصل نبيل القروي على 15.58%، وعبدالفتاح مورو مرشح حزب النهضة، على 12.8%، من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
فيما حصل وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي على 10.7 % من الأصوات، ثم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 7.4 % من الأصوات، كما حصل الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على 3% من الأصوات.
وأضافت الهيئة أنه "ستكون جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية بين قيس سعيد ونبيل القروي".
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، إن "التأخير في الإعلان الرسمي، يعود إلى أن الأمر دقيق، ويتطلب استكمال المطابقة الخاصة بمحاضر التصويت".
ونظرت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية، في بعض الخروقات الانتخابية التي قام بها عدد من المرشحين، والتي قالت إن بعضها يرتقي لجرائم انتخابية، قبل أن تحسم النظر في هذه القضايا وتعلن النتائج النهائية.
، "بن سعيّد" و"القروي" لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية ،
المصدر : الخليج 365
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