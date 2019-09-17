محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتكليف نورة بنت سعيد السلامة الشمري، مديرةً لإدارة الموارد البشرية -شطر الطالبات - في الجامعة. وتضمن قرار "البراهيم" أن ترجع نورة الشمري بعملها إلى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وإلى المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية كل فيما يخصه. "نورة السلامة" مديرة للموارد البشرية بجامعة حائل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-17 أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتكليف نورة بنت سعيد السلامة الشمري، مديرةً لإدارة الموارد البشرية -شطر الطالبات - في الجامعة. وتضمن قرار "البراهيم" أن ترجع نورة الشمري بعملها إلى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وإلى المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية كل فيما يخصه. Advertisements 17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 05:45 PM أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، قرارًا بتكليف نورة بنت سعيد السلامة الشمري، مديرةً لإدارة الموارد البشرية -شطر الطالبات - في الجامعة. وتضمن قرار "البراهيم" أن ترجع نورة الشمري بعملها إلى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وإلى المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية كل فيما يخصه. ، "نورة السلامة" مديرة للموارد البشرية بجامعة حائل ،

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