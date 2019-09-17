«لقاءات جدة».. خبير دولي يؤكد أهمية التعامل الجاد مع التدفق الرقمي

أكّد الخبير الدولي في القيادة الرقمية مونتى ميتزجير، اليوم الثلاثاء، أهمية التعامل الجاد مع التدفق الرقمي واتخاذ القرارات المناسبة للتعاطي مع هذا الأمر.

جاء ذلك خلال محاضرة تحت عنوان «الثورة الصناعية وتأثيرها على التوظيف»، قدّمها ضمن فعاليات ملتقى لقاءات جدة 2019 الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بحسب بيان صادر عن الصندوق، حصلت «عاجل» على نسخة منه.

وشدَّد ميتزجير على ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وقال: إنّ ذلك يقع ضمن اهتمامات المؤسسات البحثية ومراكز التطوير والمعامل والجامعات وعديد من الجهات الحكومية.

وحثّ «الخبير الدولي» على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ليس بالحصول على المعرفة فقط، بل باستخدامه بفاعلية، وتطوير التعامل مع المعلومات والاستفادة منها في علاج الخلل في المشكلة.

وأضاف: «الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، الروبوت، تتطلب التعامل بجدية، وضرورة عدم التوقف عن الابتكار، وعلينا التفكير بالوظائف المستقبلية.. مكان العمل لم يعد كما كان».

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ووصف الخبير الدولي في القيادة الرقمية، البيانات بأنها مثل النفط، وأنّ البعد اللامركزي في الرقمنة يشير إلى الانفتاح، وأنه لهذا الأمر ينبغي تعزيز التعامل مع الشبكة العنكبوتية، وقال: «حرية الاستخدام وسرعته أمران مهمان في التعاطي مع التكنولوجيا الرقمية».

وزاد ميتزجير أنَّ التطورات تتعلق بقطاعات عديدة، ومنها المدن المستقبلية التي ستستند على الأجهزة الإلكترونية الحساسية وإنترنت الأشياء، وأنّ هناك مهارات جديدة ينبغي إدراكها وتعلمها في ظل التطورات التكنولوجيا المتلاحقة.

وأضاف أنه ينبثق عن التكنولوجيا الرقمية ثلاثة محاور رئيسة «الأعمال الرقمية، العملاء الرقميون، القادة الرقميون»، مشدِّدًا على ضرورة تطويع التغيرات التكنولوجية لصناعة الحلول، وأهمية التعلم من المستهلكين ورغباتهم وأهوائهم.

وحثّ على التفكير الخلاق من أجل تطوير العائد من الاستثمار في هذا الأمر من خلال استخدام القواعد الحالية من العملاء والتفكير الملهم لحل المشكلات.