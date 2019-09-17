الكويت تأمر قواتها المسلحة بالاستعداد لمواجهة أي أحداث تهدّد أمن البلاد

‏‎ دعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ صبَّاح خالد الحمد الصبَّاح، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة، إلى الاستعداد لمواجهة أي أحداث تهدِّد أمن البلاد، وضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي، عددًا من قيادات القوات المسلحة الكويتية؛ حيث جدَّد استنكار الكويت وإدانتها الاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية بالمملكة، مؤكدًا تضامن الكويت مع المملكة، والوقوف معها ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكَّد وزير الخارجية الكويتي، ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة، والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، وأهاب بالقوات المسلحة الكويتية بمضاعفة الجهد والسهر؛ للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة.

وكان مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، قد جدَّد التأكيد على دعم بلاده كل إجراءات المملكة العربية السعودية؛ لحفظ أمنها.

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وأدان العتيبي، في جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، الهجوم على منشآت أرامكو، مؤكدًا دعم الكويت الكامل للمملكة، وكل التدابير التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت السبت الماضي، أنَّ فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو»، سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنّه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص؛ نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار (درون)، وتمَّت السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.