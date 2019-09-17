الصين تُدين الهجوم على المنشآت النفطية السعودية وتؤكد معارضتها استهداف المدنيين

أدانت الصين اليوم الثلاثاء، الاستهداف الإرهابي لمعملين تابعين لشركة «أرامكو» في محافظة بقيق وهجرة خريص السبت الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وخلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الصينية، أكدت المتحدثة باسم الوزارة، هوا تشون يينج، إدانة بلادها للهجوم على منشآت تكرير النفط السعودية، ومعارضة أي هجمات على المدنيين والمنشآت المدنية.

وحول كيفية تعامل الصين مع التأثير المحتمل على إمدادات النفط السعودية بسبب هذا الهجوم، لا سيما وأنها تستورد كميات كبيرة من النفط السعودي، قالت يينج: جميعنا قلقون بشأن تأثير الهجمات على إمدادات وأسعار النفط العالمية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت تعرُّض منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو لهجوم بطائرات دون طيار؛ ما أدَّى إلى اندلاع حريق في معملَيْن للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

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وأوقفت تلك الهجمات نحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه بحسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقُّف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من المخزونات.

وأضاف أن الانفجارات أدَّت إلى توقُّف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تُقدر بنحو مليارَي قدم مكعب يوميًّا تُستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو 50%.