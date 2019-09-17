خبير يوضح كيفية تأثر السعودية بأول تفاوت في «حرارة الخريف»

توقع الخبير بمجال الأرصاد الجوية حسن عبدالله، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة خلال الأيام الثلاثة المقبلة؛ نتيجةً لأول امتداد لمنخفض البحر الأحمر.

وقال، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتيجة لأول امتداد لمنخفض البحر الأحمر، يتوقع ارتفاع كبير في درجات الحرارة في غرب السعودية وشمالها وبلاد الشام خلال الأيام الثلاثة المقبلة، فيما تنخفض في الكويت والمنطقة الشرقية».

وأضاف: «الحرارة تقترب من 47 مئوية في مكة و38 مئوية في عمَّان بفارق 8-10 درجات مئوية مقارنةً باليومين السابقين».

وتابع: «يعد هذا التفاوت أول تفاوت حاد في درجات الحرارة هذا الخريف الذي بدأ قبل موعده.. يتوقع أن تنخفض الحرارة الأسبوع المقبل مع ارتفاع فرصة الأمطار في بعض المناطق، وخاصة الغربية في وقت لاحق من نهاية سبتمبر».