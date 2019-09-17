إنشاء إدارة للأمن السيبراني بأمانة منطقة جازان

أصدَّر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، قرارًا بإنشاء إدارة للأمن السيبراني بأمانة جازان، وتضمَّن القرار تكليف «علي بن أحمد جعفري» مديرًا لإدارة الأمن السيبراني بالأمانة.

وأكَّد ابن سعيدان، أهمية أمن المعلومات للقطاع البلدي، وأنها مُلحة مع التحولات الرقمية، والاعتماد بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية والمنصات التفاعلية، وهذا يتطلب ضرورة المحافظة على أمن وسلامة المعلومات والبيانات وحمايتها.

من جهته، أعرب «علي أحمد جعفري»، عن بالغ شكره وتقديره لأمين منطقة جازان على هذه الثقة، التي ستكون حافزًا له في تطوير أنظمة حماية المعلومات، والعمل على زيادة الوعي بالأمن السيبراني لمنسوبي أمانة منطقة جازان.

جاءت هذه القرارات، في إطار خطة الأمانة للتطوير والاعتماد على الكفاءات المؤهلة، والاستفادة من الطاقات والكوادر البشرية الشابة، بعد أن استحدثت مؤخرًا عدة إدارات لتطوير العمل، والرفع من مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات البلدية.