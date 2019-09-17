وزير العمل يزور ملتقى «هدف» بجدة ويطلع على مسارات التدريب

زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، ملتقى لقاءات جدة 2019، الذي ينظّمه الصندوق في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، إنّ الوزير الراجحي حرص -خلال زيارته التي رافقه فيها مدير عامّ «هدف» الدكتور محمد بن أحمد السديري، على الاطلاع على أجنحة الملتقى، والخدمات والبرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين من الأفراد وأصحاب المنشآت.

كما استمع الوزير إلى شرحٍ موسعٍ عن الفعاليات والأنشطة المصاحبة لأعمال الملتقى، والتي تضمّ معـرضًا لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

وشاهد الوزير، الدورات والبرامج التدريبية المنعقدة على أرض الملتقى والموجهة لأصحاب ورواد العمل، والموظفين والموظفات في القطاع الخاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، حيث تــم تخصيــص مســارات محــددة لـكل شــريحة مـن الشرائح، لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجّهـة لـكل فئة.

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وزار الوزير مقارّ انعقاد الدورات والبرامج التدريبية، حيث التقى خلالها المشاركين في الدورات، وشاهد العروض النظرية والتطبيقية الموجهة للفئات المستفيدة من الدورات التي قدمها مختصون في تنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية.

واطلع الوزير -خلال الزيارة- على جناح مهن المستقبل، التي تجسد الفرص الوظيفية الواعدة في سوق العمل، كالذكاء الصناعي؛ وإنترنت الأشياء؛ وتطوير البرمجيات؛ وتطوير الألعاب وقواعد البيانات؛ وجودة البرمجيات؛ وإدارة وتشغيل التطبيقات والشبكات.

جديرٌ بالذكر أّنّ ملتقى لقاءات هدف يحظى بمشـاركة عـدد مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية والكـوادر الوطنيـة المؤهلة وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، بهدف التعريف عن الخدمات والتسهيلات التي يقدمها «هدف».

كما يتيح الملتقى جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم، من خلال نظام إلكتروني.