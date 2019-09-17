مجلس الوزراء يعتمد 9 قرارات تتضمن نظام السوق المالية وكود البناء ومؤسسة الحبوب

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وقال وزير الإعلام تركي الشبانة، إن المجلس اعتمد القرارات التالية :



أولًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (209/53) وتاريخ 7/11/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا؛ لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وعلى البروتوكول المرافق له، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيًّا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا؛ للتعاون في المجال الإعلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

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خامسًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تكليف الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري بمهمات الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية.

سادسًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (150/41) وتاريخ 3/9/1440هـ، ورقم (194/50) وتاريخ 23/10/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/4/1438هـ، وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالقرار.

سابعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 25/40/د) وتاريخ 15/5/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب.

ثامنًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5 ـ 47/40/د) وتاريخ 10/9/1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (190/49) وتاريخ 22/10/1440هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ بالصيغة المرافقة للقرار.

2- استمرار عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتشكيلهما الحالي إلى حين إعادة تشكيلهما وفقًا للمادة (الثلاثين) ـ المُعدلة ـ من النظام.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

3- قيام هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بوضع آلية للتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة أعمال حفظ الأوراق المالية من قبل الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة، ووضع آلية للتعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على أعضاء مراكز إيداع الأوراق المالية وأعضاء مراكز مقاصة الأوراق المالية الخاضعين منهم لإشراف ورقابة المؤسسة.

تاسعًا:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1- ترقية المهندس/خالد بن عبدالحفيظ بن عبدالفتاح فدا إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

2- ترقية محمد بن سعود بن ضيدان الجهني إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد.

3- ترقية المهندس/سويلم بن صالح بن سويلم السويلم إلى وظيفة (وكيل الأمين المساعد للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.

4- ترقية المهندس/عدنان بن أحمد بن حبيب الله بخاري إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة.

5- ترقية عامر بن علي بن خضران المطيري إلى وظيفة (نائب المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية.

6- ترقية سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز المسيحل إلى وظيفة (مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

7- ترقية محمد بن معيض بن محمد آل عامر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لدارة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للغذاء والدواء، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

