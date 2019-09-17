اليوم الوطني / 16 فرعاً من فروع بر الشرقية تعرّف ببرامجها وفعالياتها خلال الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة



الدمام 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

ناقش 16 فرعاً من فروع جمعية بر بالمنطقة الشرقية المنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة أمس, خطة عمل واستعدادات فعاليات واحتفالات الجمعية باليوم الوطني الـ 89, وذلك بمقر الإدارة العامة للجمعية بالدمام.

وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية ستعمم برامجها وفعالياتها الخاصة باليوم الوطني على الفروع والمراكز التابعة لها بالمنطقة الشرقية كافة, التي تشمل زيارات للدوائر والمؤسسات الحكومية والمستشفيات تحت شعار "قافلة في حب الوطن 2" التي ستنفذها بر الشرقية للعام الثاني على التوالي عبر فروعها بالمنطقة الشرقية.

وأفاد أن الجمعية وفروعها ستنفذ هذا العام مبادرة "مواهب وطنية" التي تسعى لاكتشاف وتنمية المواهب والمهارات التي تتخذ هوية وطنية كمنافسات الأيتام وأبناء الجمعية في إلقاء القصائد الوطنية و الإنشاد والشعر الوطني لتعزيز المشاعر الوطنية وترسيخها لدى أبناء الجمعية من الأيتام.

وأشار إلى أن أسر الجمعية الرائدة ستشارك بعرض مواهبها ومهاراتها الوطنية كالمشغولات اليدوية والحرفية المعبرة عن اليوم الوطني ، ضمن معرض "في حب الوطن" الذي تنفذه الجمعية وفروعها بمقر الرئيس للجمعية بالدمام احتفالًا باليوم الوطني 89 تحت شعار "همة حتى القمة".

وأضاف العفيصان أن الجمعية وفروعها ستستعرض خلال اليوم الوطني, مسيرة عطاء بر الشرقية 2, التي تعرض ما قدمته الجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية لأبناء الوطن من دعم إنساني وإغاثي وتنموي ، كما سيتم نشر لوحات تحمل التعبير عن المشاعر الوطنية التي يسجلها أسر الجمعية المستفيدين من خدماتها لمشاعرهم الوطنية في اليوم الوطني, وكذلك تسجيل منسوبي الجمعية لمشاعرهم الوطنية أيضا ، مؤكداً أن القطاع غير الربحي وخاصة الجمعيات الخيرية لها دور فاعل ومؤثر في تفعيل أنشطة اليوم الوطني نظرا للدور المجتمعي المنوط بها تجاه أفراد المجتمع.

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17:18ت م

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