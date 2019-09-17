السعودية اليوم / افتتاح قسم الطب النووي بمستشفى الملك عبدالله الجامعي



الرياض 18 محرم 1441 الموافق 17 سبتمبر 2019 واس.

افتتحت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى اليوم قسم الطب النووي والدور الخامس بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، انطلاقاً من أهمية تكامل الخدمات لتقديم الخدمة الشاملة للمريض، وتنفيذاً للخطط التشغيلية لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، بحضور عدد من المسؤولين والأطباء.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطط وإستراتيجيات المملكة للإسهام في تحقيق رؤية 2030م للارتقاء بمستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية وتوفير أحدث الأساليب المتطورة لاكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة وصولا إلى نتائج أفضل في المعالجة.

وأوضحت معالي مديرة الجامعة أنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ فإن الهدف الأساسي هو سعينا لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن افتتاح قسم الطب النووي في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي جاء ليكون أحد أهم متطلبات القطاع الصحي والتخصصات الطبية، وذلك للإسهام في كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى، مؤكدةً على أهمية هذا التخصص الطبي الذي يوفر أحدث الأساليب لاكتشاف الأمراض في المراحل المبكرة.

من جانبه أكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور عبدالكريم السويداء أن افتتاح قسم الطب النووي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التشخيصية للمراجعين والإسهام في تشخيص العديد من الحالات المرضية خصوصاً الأورام في مراحلها الأولية، مما سيساعد الفِرَق العلاجية في التعامل مع الحالات في الوقت المناسب ووضع البرامج العلاجية المناسبة، مشيراً إلى أن وجود قسم للطب النووي في أي مستشفى هو تأكيد على مدى تطور الخدمة المقدمة.

وصاحب افتتاح القسم النووي افتتاح الدور الخامس بالمستشفى الذي أضاف 100 سرير، لتصبح القدرة التشغيلية للمستشفى 228سريراً، كما أن هناك خطة مستقبلية لتشغيل الدور السادس بالمستشفى لتكتمل منظومة الخدمات الصحية المقدمة من المستشفى للمواطنين، كما يتضمن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي إنشاء ثلاث مراكز تميّز، تقدم رعاية متخصصة و متكاملة في مجال صحة المرأة و تطور الطفل و صحة اليافعين.

//انتهى//

17:17ت م

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