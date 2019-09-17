اليوم الوطني / المذنب تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 بحزمةً من الفعاليات المتنوعة



المذنب 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أنهت بلدية محافظة المذنب جميع أعمالها واستعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 حيث زينت الطرق والميادين وواجهات المباني الحكومية والأهلية باللون الأخضر احتفاء بهذه المناسبة السنوية لبلادنا.

وبين رئيس بلدية محافظة المذنب فهد الجلعود أنه جرى تجهيز مقر الاحتفال الرسمي الذي سيقام عصر يوم الاثنين القادم في منتزه خرطم السياحي ، حيث سيتضمن حزمةً من الفعاليات المتنوعة والهادفة, التي تستهدف جميع الأعمار من الجنسين بعروض الفرق الترفيهية ، والفنون الشعبية ، والفن التشكيلي ، وفن الرسم على الرمال ، ومرسم الطفل ، وأركان التصوير والمصورين ، وجناح ذكريات المذنب ، ومعارض الجهات الحكومية ، وألعاب الطفل والقطار الترفيهي ، كما ستشرع أبواب المواقع السياحية والتراثية بكافة محتوياتها أمام المواطنين والمقيمين.

// انتهى //

17:14ت م

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