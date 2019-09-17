السعودية اليوم / المركز السعودي لسلامة المرضى يطلق المنصة الوطنية "صوتك"



الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

اطلق المركز السعودي لسلامة المرضى المنصة الوطنية لسلامة المرضى "صوتك"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى لأول مرة الذي يوافق السابع عشر من سبتمبر 2019 م ، بعد أن تم اعتماده من منظمة الصحة العالمية تحت شعار "صوتك سلامتك"،

وتتيح منصة "صوتك" التبليغ عن الأحداث غير المتوقعة في الرعاية الصحية، إضافة إلى تقديم المقترحات المتعلقة بسلامة المرضى للمنشآت الصحية .

وأكد المدير العام للمركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبد الإله الهوساوي أن المنصة الوطنية لسلامة المرضى "صوتك" نقلة نوعية، كونها منصة تتيح للجميع المشاركة في التبليغ والمتابعة بطريقة إلكترونية، وتقدم لكل الأطراف المتابعة ومعرفة النتائج سواءً كانت تبليغاً عن الأحداث أو تقديماً لمقترحات.

وبين الهوساوي أن المركز يعدّ المظلة الرسمية لكل ما يتعلق بسلامة المرضى في المملكة ، بدعم القيادة الحكيمة التي أولت جانب سلامة المرضى أهمية بالغة، تمثلت بإنشاء المركز الذي يترأس مجلس إدارته معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، ويتلقى دعماً كبيراً كان آخره استضافة المملكة للقمة الوزارية الرابعة بحضور أكثر من 50 دولة على مستوى العالم .

يذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى أعدّ برامج متنوعة تقدم للممارسين الصحيين والمجتمع، تتم في عددٍ من مدن المملكة بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.

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17:13ت م

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