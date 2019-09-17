السعودية اليوم / مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يتوج بعد غد الفائزين بمسابقة "الشاب النموذج"



القاهرة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

يُعقد بجامعة الدول العربية بعد غد الخميس حفل تتويج الفائزين بمسابقة "الشاب النموذج" في نسخته الثانية تحت شعار "الطريق نحو الانتماء"، التي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون والتنظيم المشترك مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.

وقالت مؤسِّسة ورئيسة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة أبوغالي في تصريح لها اليوم : إن هذه المسابقة تعدّ أول مسابقة في الوطن العربي تعمل على إبراز القدوة الشابة بالدول العربية، وترسخ الانتماء بالهوية الوطنية والعربية، واستنفار الهمم وغرس القیم لدى الشباب، والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة.

وأضافت أن الشباب العربي قام بترشیح من یراه من وجھة نظره شاباً نموذجاً وقدوة في 15 دولة عربیة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة ، مشيرة إلى أن عملية التصويت شهدت منافسة كبيرة بين الشباب بالدول العربية، حيث وصل العدد الإجمالي للأصوات التي شاركت في عملية التصويت النهائية للمسابقة نحو 65 ألف صوت من 15 دولة عربية .

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16:32ت م

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