السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ حزمة من المشاريع التنموية خلال العام المنصرم 1440هـ



نجران 18 محرم 1441هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران خلال العام المنصرم 1440هـ حزمة من المشاريع التنموية بلغت 28 مشروعاً بلدياً، بقيمة إجمالية تقدر بـ 433،227،946 ريالا.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الأمانة نفذت 10 مشاريع للطرق والإنارة وأعمال السفلتة وتأهيل الشوارع بقيمة إجمالية تقدر بـ 250،610،314 ريالا، والجاري تنفيذها في عددٍ من أحياء مدينة نجران، كما قامت كذلك بتنفيذ 10 مشاريع للتحسين والتجميل والحدائق والمماشي والمسطحات الخضراء بقيمة إجمالية 94،246،182 ريالا، إضافة إلى 8 مشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بقيمة 88،371،450 ريالا، والجاري تنفيذها في عددٍ من أحياء مدينة نجران.

وأبان المهندس عيبان أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسلّم أعمال مشروعين للطرق والإنارة بقيمة 79،615،801 ريالا، ومشروع تطوير سوق الأعلاف والمواشي بحي صهبان بقيمة 5،549،463 ريالا.

//انتهى//

16:19ت م

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