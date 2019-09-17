اليوم الوطني / فعاليات منوعة بمحافظة البكيرية احتفاءً باليوم الوطني 89



البكيرية 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أنهت اللجنة المنظمة بمحافظة البكيرية استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، بإشراف المحافظ المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة ومشاركة لجنة الأهالي والبلدية وإدارة التعليم ولجنة التنمية الاجتماعية والجهات الأمنية بالمحافظة .

وستنطلق فعاليات اليوم الوطني من مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري للاحتفالات يوم الخميس القادم وتستمر خمسة أيام ،متضمنة فعاليات للأسرة والطفل منها مسرح الطفل والخيمة التراثية ومعرض ملوك المملكة ومعرض لجنة الأهالي ومعرض إدارة التعليم ، بالإضافة إلى ندوة عن تاريخ المملكة العربية

// انتهى //

16:13ت م

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البكيرية 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأنهت اللجنة المنظمة بمحافظة البكيرية استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، بإشراف المحافظ المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة ومشاركة لجنة الأهالي والبلدية وإدارة التعليم ولجنة التنمية الاجتماعية والجهات الأمنية بالمحافظة .وستنطلق فعاليات اليوم الوطني من مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري للاحتفالات يوم الخميس القادم وتستمر خمسة أيام ،متضمنة فعاليات للأسرة والطفل منها مسرح الطفل والخيمة التراثية ومعرض ملوك المملكة ومعرض لجنة الأهالي ومعرض إدارة التعليم ، بالإضافة إلى ندوة عن تاريخ المملكة العربية السعودية وعروض الخيول والسيارات الكلاسيكية والعرضة السعودية .// انتهى //16:13ت م0208

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