السعودية اليوم / رئيس هيئة الهلال الأحمر يدشن المعرض المصاحب لليوم العالمي لسلامة المرضى



الرياض 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

دشن معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم اليوم , المعرض المقام بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي أقامته الهيئة بالتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى في مقر الهيئة الرئيسي بحي الصحافة وذلك لتوعية منسوبي الهيئة بأهمية السلامة للمرضى والمصابين والتدابير اللازمة حيال ذلك والتي تقوم بها فرق الهيئة الإسعافية خلال

مباشرتها للحالات الإسعافية .

كما قامت الهيئة بإقامة عدد من الدورات التدريبية لمنسوبيها عن كيفية المحافظة على سلامة وصحة المصاب أو المريض خلال مباشرة الهيئة للحالات الإسعافية بالإضافة إلى سلامة منسوبي الهيئة خلال مباشرتهم لتلك الحالات حيث أقامت الهيئة ( 14)

محاضرة توعوية في كافة مناطق المملكة عن أهمية سلامة المرضى والمصابين خلال مباشرة الهيئة للحالات الإسعافية استفاد منها أكثر من (700 ) متدرب .

// انتهى //

16:00ت م

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