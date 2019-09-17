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شكرا لقرائتكم حساب المواطن يرد على سيدة تريد الانفصال عن والدها والتسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حساب متابعات الخليج 365 يرد على سيدة تريد الانفصال عن والدها والتسجيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار سيدة تريد الانفصال عن والدها في الدعم والتسجيل بشكل مباشر لتحصل هي على مبلغ الاستحقاق.
ولفت حساب متابعات الخليج 365 ردًا على الاستفسار إلى أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، مضيفًا أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكانها استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط: هنا
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، والتي سيتم إيداعها في شهر أكتوبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ23.
شروط الأهلية
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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