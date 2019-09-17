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عفراء حريري تتلقى تهديدات بالتصفية بعد انتقادها للانتقالي!
متابعات الخليج 365 - الرياض
تضامن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مع الناشطة البارزة عفراء حريري التي تلقت تهديدات من المجلس الانتقالي في اليمن على خلفية مواقفها وآرائها السياسية.
وأدان الإرياني كل أشكال القمع والتنكيل التي يتعرض لها السياسيون والإعلاميون والنشطاء في العاصمة المؤقتة عدن بهدف تكميم الأفواه وتقييد الحريات.
وتعيش عفراء حريري الناشطة السياسية في عدن، وانتقدت المجلس الانتقالي الجنوبي وأنشطته في المدينة، لتتلقى مكالمة هاتفية تهددها بالتصفية.
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