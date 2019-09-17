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قصة خطاط سعودي استبدل الورق بالرمل والإضاءة!
لم يلتحق بمعاهد أو مدارس خاصة للخطوط
متابعات الخليج 365 - الرياض
يقدم المشرف التربوي في تعليم حائل صالح الخميس هواية جديدة تجمع بين الخط والرسم، لكن ليس على الورق أو اللوحات إنما على الرمال الناعمة وباعتماد كبير على الإضاءة.
وصمم الخميس صندوقًا مدعمًا بالإضاءة، يضع على سطحه الرمال التي يقوم بالكتابة عليها، ومع الممارسة والتكرار، وصل إلى مستوى احترافي في فن الكتابة بخط الرقعة والنسخ، لكنه يميل إلى الخط الديواني لجماله ومرونة أشكال حروفه أثناء الكتابة، كما أن مساحة الصندوق الضوئي تتناسب أكثر مع الخط الديواني.
وقال الخميس: “عشقت فنون الخط منذ صغري، فتعلمته ومارسته معتمدًا على ذاتي، دون التحاقي بمعاهد أو مدارس خاصة في الخطوط”، بحسب تصريحاته إلى العربية.
وشارك الخميس في عدد من المناسبات والمهرجانات منها “رالي حائل” و”مهرجان الجنادرية” و”معرض عنيزة” و”مهرجان الأصالة” في حائل و”معرض الفلاحة”.
واعتبر الخميس أن “الخط موهبة، يتم تطويرها من خلال الممارسة والاطلاع والالتحاق بدورات تنمي الموهبة”.
وعن مشاركته المقبلة في “موسم الرياض”، قال: “تأتي هذه المشاركة امتدادًا لمشاركات سابقة، ومبادرة مني لتقديم شيء جميل لوطني”.
وكشف الخميس أنه سيقدم مخطوطات خاصة في اليوم الوطني السعودي.
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