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2019-09-17 وظائف لحملة الثانوية بالمعهد التقني للبترول متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة، للعمل بالمعهد بمدينة الدمام، بمسمى (مُنسق الإسكان Housing Coordinator). واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – مُنسق الإسكان (Housing Coordinator). الشروط: Advertisements 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/09/17م. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا







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