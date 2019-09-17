الاتصالات وهدف يدشنان برنامجًا لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، برنامجًا مشتركًا لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية في منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ودشن نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، والمدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور محمد بن أحمد السديري اليوم، البرنامج بالتزامن مع بدء فعاليات ملتقى لقاءات جدة 2019، وذلك انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن البرنامج يسهم في دعم المنشآت من خلال استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي ينقسم إلى 4 مراحل يستهدف في مرحلته الأولى وظائف الدعم الفني، وفي المرحلة الثانية وظائف تحليل البيانات، في حين خصصت المرحلتان الثالثة والرابعة لوظائف مديري المشاريع وموظفي مراكز الاتصال.

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من جهته، قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية: “نفخر اليوم بإطلاق برنامج نوعي مع قطاع مهم وحساس مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ أطلقنا معًا برنامج لدعم توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات؛ إذ سيتم تقديم برامج تدريبية متخصصة وبرامج تأهيلية وإرشادية من قبل الوزارة وفق نماذج أعمال نوعية لتحفيز الطلب، فيما سيقدم الصندوق برنامج الدعم المالي”.

وأشار الدكتور السديري إلى أن الوظائف المدعومة تشمل مجالات نوعية مثل وظائف الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتطوير البرمجيات، وتطوير الألعاب، وقواعد البيانات، وجودة البرمجيات، وإدارة وتشغيل التطبيقات والشبكات، مبينًا أن البرنامج يرتكز على دعم التوطين الوظيفي من خلال التأهيل والتدريب وتوفير 14 ألف فرصة وظيفية للشباب من الجنسين وتزويدهم بالمعارف والمهارات لمواءمة احتياجات سوق العمل في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في المنشآت الخاصة بالقطاع.

وأكدت الوزارة والصندوق التزامهما بتقديم التسهيلات لتوطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقًا للأنظمة والسياسات المتبعة لدى كل طرف، والتنسيق المشترك بين الطرفين من أجل قيام الوزارة بالإشراف على منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تمكينها وتسهيل عملية التسجيل في برامج دعم التوظيف لرفع المهارات وفق الشروط والضوابط المعتمدة لدى الصندوق، وتعريف منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمعايير بيئة العمل الموائمة والشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة حسب معايير الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمل، والتنسيق المشترك بين الطرفين من أجل حث وتشجيع منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لإحلال وتوطين الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي يمكن إشغالها بالباحثين عن عمل من السعوديين.

ووفقًا للاتفاقية يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدعم للبرنامج ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات المخصص لوظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حسب الآلية المعتمدة، في حين تلتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتعريف المنشآت على البرنامج المعتمد لدى الصندوق وتأكيد التزامهم بشروط وأحكام البرنامج. وبحسب الاتفاقية تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المراحل الثلاث من البرنامج (التوظيف، التدريب، الإرشاد)، والإشراف على آلية تنفيذ التدريب وتحديد المسارات التدريبية وضمان جودة التدريب، وقياس الأثر وتحقيق المستهدفات المحددة، في حين يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التسهيلات الممكنة لتسجيل المنشآت وطلاب العمل في البوابة الوطنية للعمل بالتنسيق مع الوزارة.