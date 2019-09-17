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ضبط 40 طنًا من الأرز الفاسد المعد للبيع بالقطيف
متابعات الخليج 365 - القطيف
ضبطت بلدية محافظة القطيف اليوم، أكثر من 1008 أكياس أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي في أحد المستودعات في المحافظة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن الكمية المضبوطة تقدر بـ 40 طنًا تقريبًا كانت معدة للبيع، وجرى ضبطها خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مبينًا أنه جرى مصادرتها وإتلافها، مشيرًا إلى أن الأرز غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأكد المهندس الحسيني استمرار الحملات الرقابية للتأكد من صحة وسلامة الأغذية التي تقدم للمستهلكين، مشددًا على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، وأن صحة المواطنين والمقيمين لن يتم التهاون فيها، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز 940.
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