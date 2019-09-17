السعودية | هجوم أرامكو.. بيلوسي تطلب إفادة المخابرات

شكرا لقرائتكم هجوم أرامكو.. بيلوسي تطلب إفادة المخابرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال متحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، إنها طلبت من المخابرات تقديم إفادة لجميع أعضاء المجلس بخصوص الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وطلبت بيلوسي الإفادات من المخابرات بعد أن أدى الهجوم بطائرات مسيرة يوم السبت على منشأتي أرامكو إلى ارتفاع أسعار النفط وأثار مخاوف من نزاع جديد في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الاثنين، أن مسؤولين أميركيين أطلعوا الرياض على معلومات استخباراتية تشير إلى أن الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين في السعودية بطائرات مسيّرة شُنّت من إيران.

وأدت الهجمات التي ضربت، السبت، أكبر معمل لمعالجة النفط في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار 5,7 مليون برميل، أي ما يعادل ستة بالمئة من الإنتاج العالمي، ما تسبب بارتفاع كبير في أسعار الخام.

Advertisements

وبينما حمّلت واشنطن طهران المسؤولية، فإنه لم يتم نشر التقييم الذي جرى الاثنين بشأن مصدر الهجمات، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها أن التقييم الأميركي توصل إلى أن "إيران أطلقت أكثر من 20 طائرة مسيّرة وعشر قذائف على الأقل".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده مستعدة لمساعدة المملكة لكنها بانتظار تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم بشكل "قاطع".

وقال "لا أسعى للدخول في نزاع، لكن أحياناً عليك القيام بذلك. كان الهجوم كبيراً جداً لكن قد يتم الرد عليه بهجوم أكبر بكثير".

وأضاف "بالتأكيد، سيبدو الأمر لكثيرين بأن إيران هي الفاعل".