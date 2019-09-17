، شاهد... اللوح الأثري الذي أعاده موظف فرنسي بتبوك منذ 40 عامًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضاف لإنجازات الهيئة في مجال استعادة القطع الأثرية الوطنية

استعادت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قطعة أثرية من فرنسا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونسكو.، والقطعة عبارة عن لوح حجري يحمل نقشًا لكتابات عربية قديمة من شمال غرب الجزيرة العربية

وفي هذا الإطار نوه نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي بتعاون الفرنسيين لإعادة هذه القطعة الأثرية التي تنتمي لحضارات شمال غرب المملكة، مشيرًا إلى أن استعادة هذه القطعة الأثرية الهامة تضاف لإنجازات الهيئة في مجال استعادة القطع الأثرية الوطنية من داخل المملكة وخارجها والتي بلغ عددها حوالي (54) ألف قطعة أثري وطنية.

وتعتبر هذه القطعة الأثرية الوطنية ضمن القطع المستهدفة بالاستعادة من خارج المملكة، حيث تم نقلها إلى فرنسا من قبل السيد/ جاك بورلاتس الذي كان يعمل بالمملكة في سبعينات القرن الماضي وهي عبارة عن لوح حجري يحمل نقش لكتابات عربية قديمة من شمال غرب الجزيرة العربية.

وذكر السيد جاك أن النقش كان بحوزته منذ أربعين عامًا عندما كان في مدينة تبوك شمال المملكة، مشيرًا إلى أنه كانت هناك شركات تعمل بالموقع تقوم بقص وإزالة الأحجار الموجودة من أماكنها وخشي على القطعة الأثرية من التلف وإيماناً بقيمتها قام بأخذها بنية إعادتها للمملكة.