محمد بن مسعود - الدمام - لإبراز انتهاكات المليشيا ضد أطفال وشعب اليمن نظّم التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، معرضًا للصور في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، عرض فيه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، وإصابات المدنيين جراء انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقصفها للأحياء السكنية المكتظة بالسكان.

ولخّصت صور المعرض انتهاكات المليشيا ضد أطفال وشعب اليمن، وما سببته من معاناة ومآسٍ إنسانية. معرض صور في جنيف لضحايا انتهاكات الحوثي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-17 نظّم التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، معرضًا للصور في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، عرض فيه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، وإصابات المدنيين جراء انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقصفها للأحياء السكنية المكتظة بالسكان.

ولخّصت صور المعرض انتهاكات المليشيا ضد أطفال وشعب اليمن، وما سببته من معاناة ومآسٍ إنسانية. 17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 Advertisements 01:16 PM لإبراز انتهاكات المليشيا ضد أطفال وشعب اليمن لإبراز انتهاكات المليشيا ضد أطفال وشعب اليمن نظّم التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، معرضًا للصور في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات، عرض فيه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، وإصابات المدنيين جراء انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقصفها للأحياء السكنية المكتظة بالسكان.

ولخّصت صور المعرض انتهاكات المليشيا ضد أطفال وشعب اليمن، وما سببته من معاناة ومآسٍ إنسانية. ، معرض صور في جنيف لضحايا انتهاكات الحوثي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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