، "تَوافق عربي" على رفع مستوى التنسيق الإغاثي لدعم الأشقاء اللاجئين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "تنفيذية المنظمة العربية للهلال الأحمر" تثمّن رعاية المملكة لجهودها اختتمت فعاليات اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في بيروت، وكذلك الاجتماع التشاوري للهيئة العامة للمنظمة برئاسة الدكتور هلال الساير رئيس الدورة "44" للهيئة العامة للمنظمة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي، وبحضور الدكتور عبدالله الهزاع مستشار الأمين العام للمنظمة وأمناء ورؤساء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر أعضاء المنظمة.

وأشاد "الساير" بدور المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الوقوف بشكل أكبر وأفضل لدعم قضايانا الإنسانية والهم المشترك، ورفع مستوى التنسيق تجاه أشقائنا في بعض الدول التي تكتظ بالمنكوبين واللاجئين والنازحين والمهاجرين.

وأبدى تفاؤله بأن القادم من الجهود أفضل، في ظل دعم الحكومات المانحة وحراك الجمعيات الوطنية الشقيقة لعلاج الأزمات على الصعيد الإغاثي والإنساني، ومساندة العديد من المنظمات الإنسانية الفاعلة.

وثمّن المشاركون جهودَ حكومة المملكة العربية السعودية ودعمها السخي والمتواصل للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والذي مكّن المنظمة من تأدية دورها الإنساني في ظل تناسل المآسي والأزمات في بعض دول العالم العربي، وأشادوا بمساندة هيئة الهلال الأحمر السعودي للأمانة العامة للمنظمة، وكذا الدعم الطوعي المقدم من الهلال الأحمر الكويتي لميزانية التشغيل للعام المالي الحالي.

من جهته، قدّم "الهزاع" شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التنفيذية والاجتماع التشاوري للهيئة؛ مشيرًا إلى أن اللقاءات شهدت مناقشة عدة محاور أهمها التحضير العربي للاجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المقرر عقدها في جنيف خلال النصف الأول من شهر ديسمبر القادم.

وأعرب الحضور عن تَوافق عربي حول البنود المدرجة على جدول الأعمال، وكان من أهمهما "تطوير آليات العمل الإغاثي، وتنسيق التعاون فيما بين مقدمي المساعدات الإنسانية، ودعم ترشيح الدكتور هلال الساير لعضوية اللجنة الدائمة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي تعتبر من أهم الأجهزة الفاعلة على مستوى الحركة الدولية؛ فهي بمثابة العقل المفكر لأعمال الحركة".

واتفقت المجموعة العربية على حشد التأييد على المستوى الإقليمي والدولي سعيًّا لحصول المرشح العربي على أكثر الأصوات خلال الجولة الانتخابية التي ستُجرى في 11 ديسمبر.

"تَوافق عربي" على رفع مستوى التنسيق الإغاثي لدعم الأشقاء اللاجئين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-17 اختتمت فعاليات اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في بيروت، وكذلك الاجتماع التشاوري للهيئة العامة للمنظمة برئاسة الدكتور هلال الساير رئيس الدورة "44" للهيئة العامة للمنظمة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي، وبحضور الدكتور عبدالله الهزاع مستشار الأمين العام للمنظمة وأمناء ورؤساء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر أعضاء المنظمة.

وأشاد "الساير" بدور المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الوقوف بشكل أكبر وأفضل لدعم قضايانا الإنسانية والهم المشترك، ورفع مستوى التنسيق تجاه أشقائنا في بعض الدول التي تكتظ بالمنكوبين واللاجئين والنازحين والمهاجرين.

وأبدى تفاؤله بأن القادم من الجهود أفضل، في ظل دعم الحكومات المانحة وحراك الجمعيات الوطنية الشقيقة لعلاج الأزمات على الصعيد الإغاثي والإنساني، ومساندة العديد من المنظمات الإنسانية الفاعلة.

وثمّن المشاركون جهودَ حكومة المملكة العربية السعودية ودعمها السخي والمتواصل للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والذي مكّن المنظمة من تأدية دورها الإنساني في ظل تناسل المآسي والأزمات في بعض دول العالم العربي، وأشادوا بمساندة هيئة الهلال الأحمر السعودي للأمانة العامة للمنظمة، وكذا الدعم الطوعي المقدم من الهلال الأحمر الكويتي لميزانية التشغيل للعام المالي الحالي.

من جهته، قدّم "الهزاع" شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التنفيذية والاجتماع التشاوري للهيئة؛ مشيرًا إلى أن اللقاءات شهدت مناقشة عدة محاور أهمها التحضير العربي للاجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المقرر عقدها في جنيف خلال النصف الأول من شهر ديسمبر القادم.

وأعرب الحضور عن تَوافق عربي حول البنود المدرجة على جدول الأعمال، وكان من أهمهما "تطوير آليات العمل الإغاثي، وتنسيق التعاون فيما بين مقدمي المساعدات الإنسانية، ودعم ترشيح الدكتور هلال الساير لعضوية اللجنة الدائمة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي تعتبر من أهم الأجهزة الفاعلة على مستوى الحركة الدولية؛ فهي بمثابة العقل المفكر لأعمال الحركة".

واتفقت المجموعة العربية على حشد التأييد على المستوى الإقليمي والدولي سعيًّا لحصول المرشح العربي على أكثر الأصوات خلال الجولة الانتخابية التي ستُجرى في 11 ديسمبر. Advertisements 17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 12:50 PM "تنفيذية المنظمة العربية للهلال الأحمر" تثمّن رعاية المملكة لجهودها "تنفيذية المنظمة العربية للهلال الأحمر" تثمّن رعاية المملكة لجهودها اختتمت فعاليات اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في بيروت، وكذلك الاجتماع التشاوري للهيئة العامة للمنظمة برئاسة الدكتور هلال الساير رئيس الدورة "44" للهيئة العامة للمنظمة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي، وبحضور الدكتور عبدالله الهزاع مستشار الأمين العام للمنظمة وأمناء ورؤساء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر أعضاء المنظمة.

وأشاد "الساير" بدور المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الوقوف بشكل أكبر وأفضل لدعم قضايانا الإنسانية والهم المشترك، ورفع مستوى التنسيق تجاه أشقائنا في بعض الدول التي تكتظ بالمنكوبين واللاجئين والنازحين والمهاجرين.

وأبدى تفاؤله بأن القادم من الجهود أفضل، في ظل دعم الحكومات المانحة وحراك الجمعيات الوطنية الشقيقة لعلاج الأزمات على الصعيد الإغاثي والإنساني، ومساندة العديد من المنظمات الإنسانية الفاعلة.

وثمّن المشاركون جهودَ حكومة المملكة العربية السعودية ودعمها السخي والمتواصل للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والذي مكّن المنظمة من تأدية دورها الإنساني في ظل تناسل المآسي والأزمات في بعض دول العالم العربي، وأشادوا بمساندة هيئة الهلال الأحمر السعودي للأمانة العامة للمنظمة، وكذا الدعم الطوعي المقدم من الهلال الأحمر الكويتي لميزانية التشغيل للعام المالي الحالي.

من جهته، قدّم "الهزاع" شكره وتقديره لأعضاء اللجنة التنفيذية والاجتماع التشاوري للهيئة؛ مشيرًا إلى أن اللقاءات شهدت مناقشة عدة محاور أهمها التحضير العربي للاجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المقرر عقدها في جنيف خلال النصف الأول من شهر ديسمبر القادم.

وأعرب الحضور عن تَوافق عربي حول البنود المدرجة على جدول الأعمال، وكان من أهمهما "تطوير آليات العمل الإغاثي، وتنسيق التعاون فيما بين مقدمي المساعدات الإنسانية، ودعم ترشيح الدكتور هلال الساير لعضوية اللجنة الدائمة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي تعتبر من أهم الأجهزة الفاعلة على مستوى الحركة الدولية؛ فهي بمثابة العقل المفكر لأعمال الحركة".

واتفقت المجموعة العربية على حشد التأييد على المستوى الإقليمي والدولي سعيًّا لحصول المرشح العربي على أكثر الأصوات خلال الجولة الانتخابية التي ستُجرى في 11 ديسمبر.

، "تَوافق عربي" على رفع مستوى التنسيق الإغاثي لدعم الأشقاء اللاجئين ،

المصدر : الخليج 365

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