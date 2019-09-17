محمد بن مسعود - الدمام - هتافات وصرخات المحتشدين في لوكسمبورغ أجبرته على مغادرة المكان على الفور "عارٌ عليك" .. بهذه الكلمات استقبل معارضو "بريكست" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ عقب محادثات أجراها مع نظيره رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل. ووفقا لما نقلته "روسيا اليوم"، في فيديو، فإن هتافات وصرخات المحتشدين أمام مكان اجتماع المسؤولين الأوروبيين، أجبرت جونسون، الإثنين، على الهرب من المؤتمر الصحافي المشترك، ومغادرة المكان على الفور، تاركاً نظيره وحيداً على المنصة.

فيديو .. "جونسون" يتعرّض لموقف محرج ويلغي مؤتمراً صحفياً "عارٌ عليك" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-17 "عارٌ عليك" .. بهذه الكلمات استقبل معارضو "بريكست" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ عقب محادثات أجراها مع نظيره رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل. ووفقا لما نقلته "روسيا اليوم"، في فيديو، فإن هتافات وصرخات المحتشدين أمام مكان اجتماع المسؤولين الأوروبيين، أجبرت جونسون، الإثنين، على الهرب من المؤتمر الصحافي المشترك، ومغادرة المكان على الفور، تاركاً نظيره وحيداً على المنصة. Advertisements 17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 11:07 AM هتافات وصرخات المحتشدين في لوكسمبورغ أجبرته على مغادرة المكان على الفور هتافات وصرخات المحتشدين في لوكسمبورغ أجبرته على مغادرة المكان على الفور "عارٌ عليك" .. بهذه الكلمات استقبل معارضو "بريكست" رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ عقب محادثات أجراها مع نظيره رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل. ووفقا لما نقلته "روسيا اليوم"، في فيديو، فإن هتافات وصرخات المحتشدين أمام مكان اجتماع المسؤولين الأوروبيين، أجبرت جونسون، الإثنين، على الهرب من المؤتمر الصحافي المشترك، ومغادرة المكان على الفور، تاركاً نظيره وحيداً على المنصة.

، فيديو .. "جونسون" يتعرّض لموقف محرج ويلغي مؤتمراً صحفياً "عارٌ عليك" ،

المصدر : الخليج 365

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