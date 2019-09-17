دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الجوازات»: 5 إجراءات لتسجيل بلاغ هروب العاملة المنزلية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتسجيل بلاغ هروب العاملة المنزلية.

وأجابت المديرية على سؤالٍ ورد إليها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يقول فيه مُغرِّد: «هربت شغالة وعملت بلاغ من أبشر.. هل هذا يكفي؟»، فردَّت بالقول: «تسقط من على سجل صاحب العمل بعد 90 يومًا من تسجيل البلاغ، ويبقى البلاغ موجودًا على الأجهزة الأمنية حتى يتم القبض على الهارب ويطبق عليها النظام».

وأضافت: «على صاحب العمل تسليم جواز سفر الهارب لإدارة الوافدين بعد 90 يومًا من تسجيل البلاغ».

وحددت «الجوازات» الشروط التي يتم التحقُّق منها أثناء تسجيل بلاغ التغيُّب، وتشمل أن تكون الإقامة سارية المفعول، ويكون البلاغ لمرة واحدة فقط عن كل مكفول، ولا يمكن إلغاء التغيب من «أبشر» بل بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ، وألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل، وإذا تجاوز 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًّا ويُحال المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.