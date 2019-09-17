موعد غناء فنان العرب محمد عبده في اليوم الوطني السعودي

يطل فنان العرب محمد عبده في اليوم الوطني السعودي الـ89، حيث أن الفنان غاب أكثر من 11 عاما عن الحفل الغنائية، ويغني لأبرز وأجمل أغنياته في 23 سبتمبر المقبل على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

شهدت حفلة الفنان العرب في افتتاح مهرجان سوق عكاظ تفاعلا واسعا من المغردين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلوا مقاطع و صور الحفلة الغنائية التي طال انتظارها.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد عبده يطلق ألبومه الجديد " يا راحلة " يوم 13 سبتمبر، وهو الألبوم الذي يعاود التعاون فيه مع الشاعر ساري والحان المبدع ناصر الصالح، وكانت روتانا قد طرحت كامل الالبوم عبر تطبيق الآيتونز، و حقق صدى واسعا بين محبي محمد عبده.

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ويشارك في الحفلات الغنائية فنان العرب محمد عبده والفنان تركي، حيث سيقام الحفل مساء يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان، فيما أكدت سياحة جازان بأن جميع فعاليات الاحتفال باليوم الوطني ستكون مجانية.

ويعتبر محمد عبده من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث، معروف بلقب "فنان العرب" ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.

بدأت رحلته الفنان محمد عبده في بداية الستينات الميلادية، في عام 1961 كانت بداية محمد عبده مع عالم الغناء في سن مبكرة وهو طالب في المعهد الصناعي بجدة، تخرج منه عام 1963 حيث كان ضمن أفراد بعثة سعودية متجهه إلى إيطاليا لصناعة السفن، تحولت الرحلة من روما إلى بيروت.