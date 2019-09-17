تفاصيل فعاليات موسم اليوم الوطني السعودي الـ89

كشفت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل فعاليات موسم اليوم الوطني الـ 89 التي ستقام في جميع مناطق السعودية، بالإضافة إلى ملتقيات الهمة للشباب وتجارب السعودية.

وقال المشرف العام على الموسم عمرو بن أحمد باناجه في الرياض وتحدث حول هوية اليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار "همة حتى القمة"، لافتا الى أنها جاءت استلهاماً من مقولة ولي العهد همة السعوديين مثل جبل طويق.

وقال باناجه: "لدينا العديد من الفعاليات التي ستشمل جميع مناطق المملكة، نحتفل جميعاً بذكرى هذا اليوم الغالي علينا كسعوديين، فهذه الذكرى بهجة وسعادة للجميع".

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه: "لدينا هذا العام احتفالات الألعاب النارية التي حرصنا أن تكون على مدى أيام الموسم، حيث سيتم إطلاق أكثر من 700 ألف ومضة نارية على ارتفاع يصل إلى 300 متر، وسط أنغام الأغاني الوطنية، كما ستقام في جميع مناطق المملكة طوال مدة الموسم "احتفالات الهمة" .

وأشار إلى أن للعروض العالمية المميزة التي صممت من أجل اليوم الوطني حضورا خاصا خلال الموسم، في صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض من 21 إلى 23 سبتمبر ولمدة ساعة كاملة، كما ستقام فعالية "طريق الهمة".

وقال: "سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل وذلك من خلال قصة فريدة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي تجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا وتطلعاتنا لمستقبلنا الزاهر والواعد".

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وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه إلى أنه ستقام في محافظة جدة، وعلى كورنيش الحمراء فعالية "مملكة النجوم" مدى خمسة أيام تبدأ من 19 سبتمبر، تقدم الشركة الأشهر في عروض السيرك العالمية "سيرك دو سوليه" عرضاً صمم خصيصاً لمناسبة اليوم الوطني السعودي، إذ سيقدم 40 عارضاً ولمدة ساعة كاملة 12 لوحة تقدم ما يقارب 14 أداءً ما بين ورياضي وموسيقي وراقص واستعراضي بهلواني إضافة إلى حفلات فنية.

وأوضح باناجه خلال المؤتمر أنه تم تصميم 5 ملتقيات في 5 مدن بواقع ملتقى واحد في كل مدينة، يعرض من خلالها عدد من المتحدثين أبرز الأحداث الملهمة والقائمة على الإنجاز بهدف تبادل المعرفة.

وسيقام ملتقى الهمة في المدينة المنورة وتبوك يوم 19 من سبتمبر، في حين يقام في أبها وبريدة يوم 21، وفي حائل يوم 23 سبتمبر, كما تم بناء تجربة فريدة لمحبي الاستكشافات والهوايات، من خلال تصميم عدد من التجارب خلال الموسم تناسب مختلف الأذواق، يمكن للجميع اختيار البرامج التي يرغبونها من خلال منصة "عيشها".

واختتم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المشرف العام على موسم اليوم الوطني عمرو باناجه العرض بشكر الجهات الأمنية على ما يبذلونه من جهود في سبيل إنجاح الموسم، وجميع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الغير ربحي على مجهوداتهم في تقديم كل ما يسهم في نجاح الموسم من خلال توحيد الهوية وتضافر الجهود.

الجدير بالذكر الى ان محمد عبده سيغني أبرز و أجمل أغنياته في 23 سبتمبر المقبل على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وكذلك في جدة بتاريخ 24 سبتمبر، و التي قدم بعضا منها خلال مسرح عكاظ التاريخي في مدينة الطائف مؤخرا.