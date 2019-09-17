مدير مرور جدة: توفير السلامة المرورية وأقصى درجات الانسيابية خلال فعاليات اليوم الوطني

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، إجراء تحويلات مرورية لتسهيل مشاركة المواطنين في الاحتفال باليوم الوطني ال89 للملكة.

وقال مدير إدارة المرور بجدة، العميد سلمان بن معيوض الجميعي، إن إدارة المرور تشارك الجميع فرحته العظيمة، وتسهم أيضًا في تحقيقها من خلال عملها على توفير السلامة المرورية وإعطاء أقصى درجات الانسيابية لأهالي المدينة وزائريها، بوضع خطة ميدانية يشارك فيها جميع منسوبي إدارة مرور محافظة جدة، مع تسخير كل الإمكانيات لدينا لإنجاح الخطة المرورية وتغطية كل المحاور والطرق الرئيسة في المحافظة.

وأضاف العميد الجميعي، أنه تم تحويل الحركة المرورية في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز ميدان السيف شمالًا وجنوبًا على طريق الأمير سلطان، وكذلك تحويل الحركة من إشارة النورس للقادم من الشمال باتجاه الشرق على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، والقادم من الجنوب تقاطع طريق الكورنيش مع طريق صاري باتجاه الشرق، بالإضافة إلى تحويل الحركة من دوار العناني والعودة إلى طريق الأندلس باتجاه الشرق.

Advertisements

وأوضح مدير إدارة المرور بجدة أن هناك وسائل نقل عام يمكن استخدمها للوصول إلى مواقع الفعاليات والاحتفالات، موجودة في مواقف المولات التجارية سلطان مول – الأندلس مول – الياسمين مول.

وأكد العميد الجميعي أن مرور جدة لن يكون عائقًا أمام تحقيق الفرحة، ويدعو الجميع للتعبير عن فرحتهم بهذا اليوم العظيم بتاريخ الوطن بما يناسبه من واقع حضاري يعكس الرقي الذي وصل إليه الوطن وأبناؤه خاصة فيما يتعلق بالجوانب المرورية.

وأضاف أن اليوم الوطني يأتي إلى مملكتنا الغالية ليجسد تاريخ أمة حافلة بالإنجازات والملاحم العظيمة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز، ففي مثل هذا اليوم سجل التاريخ مولد المملكة، بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس في توحيد شتات هذا الوطن، وتتوالى هذه الصورة المجيدة في مثل هذا اليوم من كل عام لتنير لنا دربًا وطموحًا وعطاء متصاعدًا وأفقًا نحو أفضل ما يمكن أن يراه الفرد في بلد فتي كوطننا الغالي.