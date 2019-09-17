تنفيذ 11 مشروعًا لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بالشرقية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ١١ مشروعًا لدرء أخطار الأمطار والسيول في محافظاتها ومدنها لعام 1440/1441هـ، بتكلفة إجمالية بلغت ١٠٥ ملايين ريال، مبينةً أنّ متوسط نسبة الإنجاز فيها بلغ 40% لجميع البلديات المرتبطة بها.

وقال أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ وكالة شؤون البلديات في أمانة المنطقة تعمل على تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات ومدن المنطقة وتهيئة البنية التحتية وتوفير جميع احتياجاتها ومتطلباتها.

وأضاف أنَّ الأمانة تعمل في كل عام دراسات للمشروعات التي تتطلبها جميع بلديات المنطقة، مؤكّدًا أنَّه يتم العمل على تخصيص جزء من موازنة الأمانة لتنفيذ مشروعات البنيه التحتية والتأكُّد من تطبيق معايير الجودة في جميع المشروعات التي تنفذها إدارة الشؤون الفنية بوكالة البلديات.

وتعكس هذه المشروعات التنموية الحديثة، بحسب المصدر نفسه، حرص القيادة الرشيدة على تهيئة البنية التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين.

بدوره، صرّح وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد بن أحمد بن شويل بأنَّ الأماكن غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار يتم متابعتها ودعمها من خلال مضخات المياه المتنقلة والآليات والمعدات ومباشرة التنفيذ في مدن ومحافظات المنطقة وتنظيم العمل بين كافة الجهات المعنية من خلال غرفة العمليات التي تديرها أمانة المنطقة الشرقية.