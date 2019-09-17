مجلس الشورى يناقش تقرير «رئاسة الحرمين».. ويُبدي ملاحظاته

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1439- 1440 هـ؛ وذلك خلال جلسته العادية الـ54 برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأكد العضو الدكتور ناصر الموسى، خلال الجلسة، ضرورة أن تعمل الرئاسة على استخدام أدوات متنوعة لقياس رضا المعتمرين والحجاج والزوار عن الخدمات المقدمة لهم في الحرمين الشريفين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل الرئاسة وكوادرها.

ونوه العضو عساف أبو ثنين بالجهود التي تبذلها الرئاسة، مشدِّدًا على أهمية إيجاد الحلول للتخفيف من التزاحم على بوابات الحرم المكي وخاصةً بعد الصلوات، فيما أشاد العضو المهندس عباس هادي بالتطوُّر الملحوظ في الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مطالبًا بالعمل على تهيئة مكان الاعتكاف في الحرم النبوي بمزيد من الخدمات.

كما اقترح العضو المهندس محمد العلي سرعة تنفيذ مبادرة الرئاسة لتطوير منظومة تقنية متكاملة لخدمات الإرشاد المكانية والزمانية في الحرمين والأماكن المحيطة بهما، وتفعيل استخدام المساحات والخدمات داخل الحرمين من خلال التقنية.