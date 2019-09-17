19 برنامجًا تدريبيًّا لتطوير مهارات 578 معلم تربية خاصة بالطائف

تفقّد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الثلاثاء، مشروع البرامج التدريبية في مبادرة تطوير التربية الخاصة في أسبوعه الرابع الذي يستهدف أكثر من 80 متدربًا في برنامجي لغة الإشارة ولغة برايل والتي تنفذها إدارة التربية الخاصة بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة التربية الخاصة ومدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث ومدير مركز التدريب.

وتهدف مبادرة تطوير التربية الخاصة لتقديم برامج نوعية تستهدف معلمي وقادة ومرشدي معاهد وبرامج التربية الخاصة، وممثلي الجهات الحكومية لرفع مستوى الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية وتحسين نواتج التعلم في معاهد وبرامج التربية الخاصة وتوفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة.

وانطلقت المبادرة بخمسة برامج تدريبية شملت التدريب في مجال النطق والتخاطب، والتدريب على المقاييس النفسية، وإرشاد أفراد المجتمع والهيئات الحكومية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات الانتقالية للطلاب ذوي الإعاقة، واستخدام التقنيات المساعدة في مجال تعليم الطلاب ذوي الإعاقة وتستهدف جميعها 578 متدربًا عبر 19 برنامجًا تدريبيًّا.

وأشاد اللهيبي بالتكامل بين الإدارات لتنفيذ هذه المبادرة والتي تهتم بفئة غالية على قلوب الجميع، مُقدّمًا شكره وتقديره لإدارتي التربية الخاصة والتدريب التربوي على التكامل والإعداد الجيد لهذه المبادرة، كما قدّم شكره وتقديره لمدربي البرنامج على جهودهم، وخصّ بالشكر المتدربين لحرصهم على الاستفادة من هذه المبادرة لرفع مستوى الأداء المهني لديهم.