وزير الداخلية يرعى حفل تخريج دفعات من كلية الملك فهد الأمنية.. غدًا

يرعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، غدًا الأربعاء، حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية للدفعة الثامنة والأربعين من طلبة الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين، والدفعة الستين من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعة السادسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، عن المدير العام لكلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج؛ قوله إن كلية الملك فهد الأمنية تتوشح فخرًا واعتزازًا بتشريف ورعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود حفلَ تخريج أبنائها.

وأضاف: «نعيش عصرًا تغيَّرت وسائله وأساليبه، وتسارعت أحداثه، ولهذا حرصت كلية الملك فهد الأمنية -وبدعم وتوجيه من وزير الداخلية- على تأهيل رجال الأمن وفق أعلى المعايير والأسس التعليمية والتدريبية لمواجهة تحديات العمل الأمني، والأخذ بالبعد التقني كخيار استراتيجي يُسخر لخدمة البُعدَيْن التعليمي والتدريبي تسعى الكلية من خلاله إلى مواكبة جميع التطورات التي تشهدها بلادنا الغالية تحقيقًا للرؤية الطامحة 2030».

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من جانبه، صرح نائب المدير العام للكلية اللواء الدكتور خالد بن سعد السرحاني: «يفتخر الوطن بتخريج كوادر أمنية جديدة ليلتحقوا بزملائهم في ميدان الشرف والعزة والكرامة للحفاظ على أمن هذا البلد واستقراره».

وتابع: «هذه المناسبة الغالية علينا جميعًا تمتزج فيها مشاعر الفرح والفخر لدى منسوبي الكلية كافةً؛ فهذه الرعاية الكريمة زادتنا فرحًا وسرورًا. ومشاركة الكلية في تخريج ضباط مؤهلين لرعاية الأمن يزيدها فخرًا واعتزازًا».

بدوره، بيَّن مساعد المدير العام للكلية للشؤون التعليمية المكلف اللواء الدكتور مسفر بن حسن القحطاني؛ أنَّ الكلية تقدم للوطن نخبةً من الضباط تلقوا خلال فترة دراستهم من المعارف والمهارات ما يمكنهم من أداء مهامهم الأمنية بكل اقتدار، مبينًا أنه تم تنفيذ كثير من المشروعات العلمية والتطبيقية للطلاب؛ منها مشروعات الرماية، ومشروع التعايش والسير الطويل وأعمال الإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية وغيرها من المشاريع التطبيقية، بجانب مشاركة الكلية في أعمال الحج التي تعد تطبيقًا عمليًّا لمهارات عدة؛ منها أداء بعض المهام الأمنية والمرورية، وإدارة الحشود، وتقديم الخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن، وتطبيق مهارات التواصل، وممارسة بعض المهارات القيادية، ومهارات العمل ضمن فريق واحد.