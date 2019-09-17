السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي رئيس ألمانيا



عمّان 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم في برلين الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وأكد الجانبان - وفق بيان صحفي صادر عن الديوان الملكي الأردني - عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، والحرص على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء مجمل قضايا المنطقة، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها بما يسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

// انتهى //

15:51ت م

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