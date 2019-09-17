السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي ينقذ 9 مهاجرين غير شرعيين وينتشل جثتين



تونس 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

تمكن الحرس البحري التونسي اليوم من إنقاذ تسعة مهاجرين غير شرعيين، وانتشال جثتين من سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس.

وأفاد مصدر أمني بالجهة أن فِرَق الأمن مازالت تبحث عن ثلاثة مفقودين، مشيراً إلى أن مركب المهاجرين غرق بعد اصطدامه بعلامة بحرية عائمة .

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15:50ت م

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