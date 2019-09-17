السعودية اليوم / تعليم حائل يعقد اللقاء الأول لمشرفي قسم العلوم بالمنطقة



حائل 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بالإشراف التربوي اليوم, اللقاء الأول لمشرفي قسم العلوم في المنطقة, وذلك في مبنى الإدارة.

وتناول مدير الإشراف التربوي مجول بن كريم العنزي في بداية اللقاء, أهمية تجويد الزيارات الصفية وبذل المزيد من الجهود لرفع مستوى الطلاب في الاختبارات المركزية والإقليمية والدولية والتركيز بشكل أكبر في الجانب العملي للمادة.

من جهته استعرض رئيس قسم العلوم بتعليم حائل مفرح المطني عدة محاور منها الخطة التشغيلية للعام الحالي ومعايير تحقيق النمو المهني لمعلم العلوم ‏ورفع التحصيل الدراسي عند الطلاب, والتأكيد على أهمية المبادرات النوعية للقسم وضرورة تفعيل المختبر المدرسي و كراسة التجارب العملية لمادة العلوم.

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15:50ت م

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