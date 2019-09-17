اليوم الوطني / أوبريت وفقرات متنوعة في احتفالات الجوف باليوم الوطني 89



سكاكا 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه، تستعد منطقة الجوف للاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة العربية

وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية لاحتفالات الجوف باليوم الوطني 89 ميسر بنت محمد البديوي: إن الحفل الرئيسي لمناسبة اليوم الوطني سيقام برعاية وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف مساء يوم الاثنين من الأسبوع القادم على استاد ملعب جامعة الجوف ، فيما سيتم عرض أوبريت وطني تشارك فيه الفرق الفنية وعروضا ليزرية مضيئة .

وأوضحت أنه ستقام الاحتفالات بذات الوقت في 8 متنزهات في كل من سكاكا - دومة الجندل - القريات - طبرجل – صوير، وعدد من المراكز الأخرى، فيما سيكون حفل الإدارة العامة لتعليم الجوف سينطلق بدءاً من يوم الخميس 27/1/1441هـ في حديقة الأمانة لأنسنة المدن تزامنا مع احتفال مدارس المنطقة بهذه المناسبة .

ولفتت البديوي إلى أن أمانة المنطقة - بإشراف من إمارة المنطقة - شرعت بتزيين الشوارع والميادين وأماكن الاحتفالات بأكثر من 1200 صورة ملكية، و 3500 علم للمملكة العربية السعودية، و 500 صورة مضيئة لهوية اليوم الوطني، و 1000 "بنر" مضيء لهوية اليوم الوطني ، و 400 سارية علم مع العلم ، و 1800 وحدة إنارة (led) أخضر ، إضافة إلى تركيب 400 ليزر أخضر تجميلي ، وتغطية الجسور و الأنفاق و لوحات الإعلانات العملاقة بهوية اليوم الوطني .

وأكدت البديوي أن أمانة منطقة الجوف - بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - تقوم على تنظيم وتنفيذ مختلف البرامج الرئيسية والفعاليّات المصاحبة التي تتوافق وتستهدف ذائقة شرائح المجتمع كافة .

// انتهى //

15:47ت م

0188



سكاكا 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه، تستعد منطقة الجوف للاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية ، من خلال استعدادات أمانة منطقة الجوف وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتجهيز وتهيئة الشوارع والميادين والمتنزهات العامة التي سوف تضفي طابعًا جماليًا ولونًا وطنيًا بطرق متعددة وأشكال مختلفة، وعمل جميع الترتيبات اللازمة من خلال تشكيل اللجان العاملة في برامج الاحتفال لهذا العام .وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية لاحتفالات الجوف باليوم الوطني 89 ميسر بنت محمد البديوي: إن الحفل الرئيسي لمناسبة اليوم الوطني سيقام برعاية وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف مساء يوم الاثنين من الأسبوع القادم على استاد ملعب جامعة الجوف ، فيما سيتم عرض أوبريت وطني تشارك فيه الفرق الفنية وعروضا ليزرية مضيئة .وأوضحت أنه ستقام الاحتفالات بذات الوقت في 8 متنزهات في كل من سكاكا - دومة الجندل - القريات - طبرجل – صوير، وعدد من المراكز الأخرى، فيما سيكون حفل الإدارة العامة لتعليم الجوف سينطلق بدءاً من يوم الخميس 27/1/1441هـ في حديقة الأمانة لأنسنة المدن تزامنا مع احتفال مدارس المنطقة بهذه المناسبة .ولفتت البديوي إلى أن أمانة المنطقة - بإشراف من إمارة المنطقة - شرعت بتزيين الشوارع والميادين وأماكن الاحتفالات بأكثر من 1200 صورة ملكية، و 3500 علم للمملكة العربية السعودية، و 500 صورة مضيئة لهوية اليوم الوطني، و 1000 "بنر" مضيء لهوية اليوم الوطني ، و 400 سارية علم مع العلم ، و 1800 وحدة إنارة (led) أخضر ، إضافة إلى تركيب 400 ليزر أخضر تجميلي ، وتغطية الجسور و الأنفاق و لوحات الإعلانات العملاقة بهوية اليوم الوطني .وأكدت البديوي أن أمانة منطقة الجوف - بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة - تقوم على تنظيم وتنفيذ مختلف البرامج الرئيسية والفعاليّات المصاحبة التي تتوافق وتستهدف ذائقة شرائح المجتمع كافة .// انتهى //15:47ت م0188

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / أوبريت وفقرات متنوعة في احتفالات الجوف باليوم الوطني 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.