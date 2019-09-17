السعودية اليوم / وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور ملتقى لقاءات "هدف" في جدة ويطلع على مسارات التدريب والإرشاد المهني واللقاءات الوظيفية



جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

زار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم , ملتقى لقاءات جدة 2019، الذي ينظمه "هدف" في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وتجول معاليه خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري، على أجنحة الملتقى، مطلعا على الخدمات والبرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق للمستفيدين من الأفراد وأصحاب المنشآت.

كما استمع معاليه إلى شرح موسع عن الفعاليات والأنشطة المصاحبة لأعمال الملتقى، والتي تضم معـرض لتوظيـف الباحثين والباحثات عـن العمل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

كما شاهد وزير العمل الدورات والبرامج التدريبية المنعقدة على أرض الملتقى والموجهة لأصحاب ورواد العمل، والموظفين والموظفات في القطاع الخاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، حيث تم تخصيص مسارات محددة لكل شـريحة من الشرائح، لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

وزار المهندس الراجحي مقار انعقاد الدورات والبرامج التدريبية، حيث التقى خلالها المشاركين في الدورات، كما شاهد العروض النظرية والتطبيقية الموجهة للفئات المستفيدة من الدورات التي قدمها مختصون في تنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية.

وأطلع خلال الزيارة، على جناح مهن المستقبل التي تجسد الفرص الوظيفية الواعدة في سوق العمل، كالذكاء الإصطناعي؛ وإنترنت الأشياء؛ وتطوير البرمجيات؛ وتطوير الألعاب وقواعد البيانات؛ وجودة البرمجيات؛ وإدارة وتشغيل التطبيقات والشبكات.

مما يذكر أن ملتقى لقاءات هدف يحظى بمشـاركة عـدد مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية والكـوادر الوطنيـة المؤهلة وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، بهدف التعريف عن الخدمات والتسهيلات التي يقدمها هدف.

كما يتيح ملتقى لقاءات جدة 2019 جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.

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15:46ت م

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