السعودية اليوم / بلدية النقيع تطلق الإنارة في مخططها السكني



أبها18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت بلدية "النقيع" بمحافظة بيشة التيار الكهربائي في حوالي 240 عمود إنارة بأحياء مخطط النقيع السكني، شملت عدداً من الشوارع الرئيسية والفرعية .

وأوضح رئيس البلدية حسين علي رجب أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات تأهيل شوارع الأحياء التي تشتمل على السفلتة والأرصفة والإنارة بتكلفة إجمالية تجاوزت 4.8 ملايين ريال ، مشيرا إلى أن مركز "النقيع" شهد خلال الفترة الأخيرة تكثيف أعمال الإنارة في طرق وشوارع القرى التابعة له.

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