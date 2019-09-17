اليوم الوطني / أمانة العاصمة المقدسة تُكمل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 89



مكة المكرمة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

أكملت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي أن الأمانة استعدت منذُ وقتٍ مبكر وأعدت برنامجاً متكاملاً للاحتفال بهذه المناسبة لمدة أربعة أيام بمكة المكرمة، حيث يبدأ البرنامج يوم الجمعة الموافق 21 من شهر محرم وينتهي يوم الإثنين الموافق 24 من الشهر ذاته لعام 1441هـ ، وتشتمل الفعاليات المقامة بالمولات التجارية (مكة مول – الحجاز مول – الضيافة مول) على العديد من العروض الترفيهية المتنوعة، لافتا النظر إلى أن الأمانة راعت التنوع في الفقرات الاحتفالية، إضافةً إلى مراعاة توزيعها جغرافياً لتشمل معظم الأحياء في مكة المكرمة .

وبيّن أن هناك مشاركة للفرق الشعبية بفن المجرور والخبيتي وألوان شعبية أخرى علاوة على أناشيد وطنية ومسابقات ثقافية لجميع الأعمار ومشاركات الدمى وكذا فقرات زفة الأطفال إلى جانب سحوبات وهدايا للأهالي ومعرض للفن التشكيلي وإقامة بطولة لرياضة تنس الطاولة بمقر إدارة الخدمات الاجتماعية بحي الخالدية بمكة المكرمة.

وأوضح أنه سيتم خلال الاحتفالية زراعة ٨٩ ألف شتلة في عددٍ من الحدائق بمكة المكرمة بالتعاون مع فريق رؤيا التطوعي التابع لأمانة العاصمة المقدسة، إضافةً إلى مشاركة عدد من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مبينا أن الاحتفالات ستختتم في اليوم الرابع بموقعي مواقف حجز السيارات بحي الشرائع وطريق جدة السريع، حيث سيشتمل الموقعان على معرض لصور ملوك المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى معرض تشكيلي يحتوي على رسومات وطنية وأكشاك توزيع هدايا وطنية ومشاركة عربات الطعام (فود تراك) وأركان متنوعة لرواد الأعمال وعروض البالونات الطائرة إلى جانب أداء العرضة السعودية ولوحة للمجد والعليا (التفاعلية) التي تم تخصيصها لمشاركة الزائرين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.

// انتهى //

15:42ت م

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مكة المكرمة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واسأكملت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التاسع والثمانين وذلك بتنظيم برنامج احتفالات أهالي مكة المكرمة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب أبناء الوطن.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي أن الأمانة استعدت منذُ وقتٍ مبكر وأعدت برنامجاً متكاملاً للاحتفال بهذه المناسبة لمدة أربعة أيام بمكة المكرمة، حيث يبدأ البرنامج يوم الجمعة الموافق 21 من شهر محرم وينتهي يوم الإثنين الموافق 24 من الشهر ذاته لعام 1441هـ ، وتشتمل الفعاليات المقامة بالمولات التجارية (مكة مول – الحجاز مول – الضيافة مول) على العديد من العروض الترفيهية المتنوعة، لافتا النظر إلى أن الأمانة راعت التنوع في الفقرات الاحتفالية، إضافةً إلى مراعاة توزيعها جغرافياً لتشمل معظم الأحياء في مكة المكرمة .وبيّن أن هناك مشاركة للفرق الشعبية بفن المجرور والخبيتي وألوان شعبية أخرى علاوة على أناشيد وطنية ومسابقات ثقافية لجميع الأعمار ومشاركات الدمى وكذا فقرات زفة الأطفال إلى جانب سحوبات وهدايا للأهالي ومعرض للفن التشكيلي وإقامة بطولة لرياضة تنس الطاولة بمقر إدارة الخدمات الاجتماعية بحي الخالدية بمكة المكرمة.وأوضح أنه سيتم خلال الاحتفالية زراعة ٨٩ ألف شتلة في عددٍ من الحدائق بمكة المكرمة بالتعاون مع فريق رؤيا التطوعي التابع لأمانة العاصمة المقدسة، إضافةً إلى مشاركة عدد من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، مبينا أن الاحتفالات ستختتم في اليوم الرابع بموقعي مواقف حجز السيارات بحي الشرائع وطريق جدة السريع، حيث سيشتمل الموقعان على معرض لصور ملوك المملكة العربية السعودية، إضافةً إلى معرض تشكيلي يحتوي على رسومات وطنية وأكشاك توزيع هدايا وطنية ومشاركة عربات الطعام (فود تراك) وأركان متنوعة لرواد الأعمال وعروض البالونات الطائرة إلى جانب أداء العرضة السعودية ولوحة للمجد والعليا (التفاعلية) التي تم تخصيصها لمشاركة الزائرين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.// انتهى //15:42ت م0183

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.