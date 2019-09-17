اليوم الوطني / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يُدشن برنامج وزارة الشؤون الإسلامية للاحتفاء باليوم الوطني بالمنطقة



جدة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، البرنامج التفاعلي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للاحتفاء باليوم الوطني, بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.

وينطلق البرنامج الذي يستمر سبعة أيام في جميع مدن ومحافظات المنطقة, الثلاثاء المقبل في المساجد والجوامع والمكاتب التعاونية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم, مقدماً العديد من الأنشطة النوعية الميدانية التي تحقق أهداف الوزارة وتطبيقها في إرشاد أفراد المجتمع وتوعيتهم.

يُذكر أن البرنامج يسعى للتأكيد على ضرورة لزوم الجماعة والسمع والطاعة وتعزيز دور المسجد في ترسيخ الشعور بالمسؤولية والمواطنة, بالإضافة إلى تحصين الشباب من الفكر المتطرف وإبراز دور الدعاة والخطباء والأئمة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم في رفع الوعي والحس الوطني في المجتمع.

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15:32ت م

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