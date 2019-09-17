السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يشدد على تكثيف الجهود الرقابية لسلامة الغذاء والدواء للمستهلك



الباحة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

شدد صاحب السمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على تكثيف الجهود الرقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء للمستهلك.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير القطاع الجنوبي لهيئة الغذاء والدواء هشام بن أحمد القريني.

وفي مستهل الاستقبال رحب سمو أمير الباحة بالقريني في المنطقة, مؤكداً أهمية دور الهيئة في تنفيذ وتطبيق الأنظمة الرقابية للغذاء والدواء وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة للمواطنين والحفاظ على صحتهم.

وثمن الأمير حسام بن سعود الجهود المبذولة التي تقدمها الهيئة في ظل ماتحظى به من دعم ومتابعة من القيادة -أيدها الله-.

وقدّم القريني خلال الاستقبال تقريرًا عن إنجازات وأعمال الهيئة وجهودها، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع الى توجيهاته السديدة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري.

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15:29ت م

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