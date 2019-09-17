السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالباحة



الباحة 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالباحة عبدالرحمن بن عبدالله الهويمل، وذلك بمناسبة تعيينه رئيسا لفرع النيابة بالمنطقة.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالهويمل, متمنياً له التوفيق والسداد في أداء عمله, منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي تنظرها النيابة.

وأكد الأمير حسام بن سعود حرص إمارة الباحة على التعاون مع النيابة العامة، لما فيه خدمة الصالح العام، حاثاً على ضرورة التعاون مع الجهات ذات العلاقة وتسهيل إجراءات العمل بما يخدم المنطقة وأهلها.

من جانبه أعرب الهويمل عن بالغ شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله, والاستماع إلى توجيهاته السديدة وعلى دعمه غير المحدود لفرع النيابة العامة بالمنطقة في ظل ماتحظى به من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

15:28ت م

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