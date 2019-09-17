شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يؤكد قدرة بلاده على التعامل مع اعتداءات “أرامكو“ والان مع التفاصيل

أكد الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء قدرة السعودية على التعامل مع هذه الاعتداءات الجبانة، إثر الهجوم على منشأتي أرامكو في خريق وبقيق.

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنّ ”التحقيقات في الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو في السعودية، لا تزال جارية لمعرفة الأطراف المتورطة“.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد تركي المالكي، إنّ ”قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية“.. وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن متحدث التحالف العربي.

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وأكد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف ”باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية، للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي“.

ومن جانبها، نددت بريطانيا بهجوم الحوثيين بطائرات مسيرة على منشآت النفطية السعودية يوم السبت 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، مطالبة الإنقلابيين بوقف استهداف البنية التحتية المدنية والتجارية في السعثدية.

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران هاجمت اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، مما تسبب في اشتعال حرائق.