طائرات مجهولة تقصف مواقع إيرانية وسقوط 10 قتلى من الميليشيات

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

قُتل عشرة مقاتلين عراقيين موالين لإيران جراء غارات شنتها طائرات حربية مجهولة في منطقة البوكمال في شرق سوريا، الحدودية مع العراق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وقال مدير المرصد لوكالة فرانس برس إن “الغارات استهدفت ثلاثة مواقع للحرس الثوري الإيراني ومجموعات موالية لها” في ريف دير الزور الشرقي، من دون أن يتمكن من تحديد الجهة التي نفّذت الغارات.

ويُعتبر هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه في سبتمبر، بعد ضربات إسرائيلية قتلت 18 من الإيرانيين والميليشيات الموالية في البوكمال.

كما أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في وقت سابق بأن ميليشيات مدعومة من إيران، تعرضت لضربات جوية، ليل الاثنين، على الحدود بين العراق وسوريا.